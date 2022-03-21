Украину защищают уже более 2000 грузинских добровольцев, – Саакашвили

Грузинский экс-президент Михеил Саакашвили, который сейчас находится в заключении на родине, обратился к украинскому народу. Политик подчеркнул, что ему противно за грузинское правительство, однако он гордится грузинами, которые сейчас в Украине.

Видеообращение грузинский и украинский политик записал из-за решетки. Он отметил, что за Украину болеет весь народ Грузии.

Ранее Двое добровольцев из Грузии погибли в Украине, – Саакашвили

В Украине – более 2 тысяч грузинских добровольцев

Более 2000 грузинских добровольцев сейчас с оружием в руках защищают Украину и уже, к сожалению, есть те, кто отдал свою жизнь за нее,

– заметил Саакашвили.

Бывший президент Грузии уверен в победе Украины над Россией, также, подчеркнул Саакашвили, прихвостней Путина должны избавиться и на грузинской территории.

Отметим, что ранее Саакашвили сообщил, что в боях за Украину погибло 2 грузинских добровольцев. Экс-президент считает, что грузины должны присоединиться к борьбе с Россией: если не с оружием в руках, то своим участием в помощи экстренным и медицинским службам.

Смотрите обращение Михеила Саакашвили к украинцам: видео