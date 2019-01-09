Украину накроют сильные снегопады и метели: перечень областей

В Украине в ближайшие несколько дней будут сложные погодные условия. В регионах усилится мороз, а синоптики прогнозируют мощные снегопады, метели и порывы ветра.

Об этом сообщает ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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10 января в южных, днем ​​и в восточных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области сильный снег,

– отметили синоптики.

В то же время, 11 января непогода в Украине только усилится. В частности, во всех областях кроме западных и северных, порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду.

В центре и на востоке ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, а в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами сильный мокрый снег и метели. В то же время, в южных областях преимущественно дождь.

Напомним, Европу засыпают сильные снегопады. За последнюю неделю уже погибло 13 человек. Больше всего снег засыпал Словакию, Германию и даже Грецию, а в Австрии заблокированы все дороги.