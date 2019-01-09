19:03
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Украину накроют сильные снегопады и метели: перечень областей

      321 Читати новину українською
      В Украину идет непогода
      В Украину идет непогода / Фото из открытых источников

      В Украине в ближайшие несколько дней будут сложные погодные условия. В регионах усилится мороз, а синоптики прогнозируют мощные снегопады, метели и порывы ветра.

      Об этом сообщает ДСНС со ссылкой на Укргидрометцентр.

      Читайте также: Что делать, чтобы не попасть в снежную ловушку в горах: советы и предостережения от ДСНС

      10 января в южных, днем ​​и в восточных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду, метели. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области сильный снег,
      – отметили синоптики.

      В то же время, 11 января непогода в Украине только усилится. В частности, во всех областях кроме западных и северных, порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду.

      В центре и на востоке ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, а в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами сильный мокрый снег и метели. В то же время, в южных областях преимущественно дождь.

      via GIPHY

       

      Напомним, Европу засыпают сильные снегопады. За последнюю неделю уже погибло 13 человек. Больше всего снег засыпал Словакию, Германию и даже Грецию, а в Австрии заблокированы все дороги.

      Теги: Новости Украины ГСЧС Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      сегодня , 19:02 Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      Світлана Попова 5
      Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      сегодня , 19:00 Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      Андрій Вігірінський 6
      ТОП-5 темных лошадок президентских выборов
      сегодня , 18:01 ТОП-5 темных лошадок президентских выборов
      Інна Жолобович 298
      Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      сегодня , 17:00 Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      Злой Одессит 953
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сегодня , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 289
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      Матиос: Виталий Кличко - добро, которое должно быть с кулаками
       4 августа 2012 , 19:21 23
      В Украине вводят уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения
       22 ноября 2018 , 14:09
      Главные новости футбола 6 января: Селезнев прошел медосмотр в Малаге, Реал снова проиграл, сенсации в Кубке Англии
       7 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук