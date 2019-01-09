Україну накриють сильні снігопади та хуртовини: перелік областей

В Україні у найближчі кілька днів будуть складні погодні умови. У регіонах посилиться мороз, а синоптики прогнозують потужні снігопади, хуртовини та пориви вітру.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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10 січня у південних, вдень і в східних областях пориви вітру 15-20 метрів за секунду, хуртовини. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг,

– зазначили синоптики.

Водночас, 11 січня негода в Україні лише посилиться. Зокрема, в усіх областях крім західних і північних, пориви вітру сягатимуть до 15-20 метрів за секунду.

У центрі та на сході очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, а в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг та хуртовини. Водночас, у південних областях переважно дощитиме.

Нагадаємо, Європу засипають сильні снігопади. За останній тиждень вже загинуло 13 людей. Найбільше сніг засипав Словаччину, Німеччину та навіть Грецію, а в Австрії заблоковані усі дороги.