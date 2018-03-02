Украину накроют сильные снегопады и метели: список областей

В субботу, 3 марта, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, которое обусловлено перемещением активного циклона. В ряде областей прогнозируются снегопады, метели и гололед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Так, сильные снегопады, метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях. В то же время в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируют сильный снег с переходом в дождь.

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде ночью в юго-восточных регионах, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Также украинцев предостерегают об усилении ветра до 15-20 метров в секунду, которое затронет преимущественно Левобережье – Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Сумскую области.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", – отметили спасатели.