16:03
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украину накроют сильные снегопады и метели: список областей

14345 Читати новину українською
Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды в субботу, 3 марта
Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды в субботу, 3 марта / Фото из открытых источников

В субботу, 3 марта, в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий, которое обусловлено перемещением активного циклона. В ряде областей прогнозируются снегопады, метели и гололед.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Читайте также: На выходных Украину накроет еще один циклон – объявлено штормовое предупреждение

Так, сильные снегопады, метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях. В то же время в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируют сильный снег с переходом в дождь.

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде ночью в юго-восточных регионах, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Также украинцев предостерегают об усилении ветра до 15-20 метров в секунду, которое затронет преимущественно Левобережье – Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Сумскую области.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", – отметили спасатели.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
287
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1048
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук