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Україну вкриють сильні снігопади та хуртовини: перелік областей

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Синоптики прогнозують значне погіршення погоди у суботу, 3 березня
Синоптики прогнозують значне погіршення погоди у суботу, 3 березня / Фото з відкритих джерел

У суботу, 3 березня, в Україні очікується значне погіршення погодних умов, яке зумовлене переміщенням активного циклону. У низці областей прогнозуються снігопади, хуртовини та ожеледицю.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Так, сильні снігопади, хуртовини очікуються в Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській областях. Водночас у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях прогнозують сильний сніг з переходом у дощ.

Окрім того, синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь вночі у південно-східних регіонах, а саме в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, вдень в Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Також українців застерігають про посилення вітру до 15-20 метрів на секунду, яке торкнеться переважно Лівобережжя – Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Донецьку, Луганську та Сумську області.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме 2 (жовтий) рівень загрози порушення руху автотранспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства", – зазначили рятувальники.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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