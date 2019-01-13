Украину накрывают мощные снегопады: в ГСЧС сделали предупреждение

В воскресенье, 13 января, пол-Украины обильно будет засыпать снегом, а температура при этом значительно повысится.

Об этом сообщил "Укргидромецентр".

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Снегопады ожидают в западных и северных областях. Мороз там будет небольшим – столбик термометра не опустится ниже трех градусов нуля. Холоднее всего сейчас на Востоке – там морозы хоть и отступают, однако ночью все же ожидают до 10 градусов ниже нуля.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в очередной раз предупредили об опасности схода лавин в Карпатах, ведь она будет сохраняться еще в ближайшие два дня.

"В связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", – говорится в сообщении.