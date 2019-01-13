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      Україну накривають потужні снігопади: у ДСНС зробили попередження

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      Україну накривають снігопади
      Україну накривають снігопади / Фото з відкритих джерел

      У неділю, 13 січня, пів-України рясно засипатиме снігом, а температура при цьому значно підвищиться.

      Про це повідомив "Укргідромецентр".

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      Снігопади очікують у західних і північних областях. Мороз там буде невеликим – стовпчик термометра не опуститься нижче трьох градусів нуля. Найхолодніше наразі на Сході – там морози хоч і відступають, проте вночі все ж очікують до 10 градусів нижче нуля.

      via GIPHY

      У Держслужбі з надзвичайних ситуацій вкотре попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах, адже вона зберігатиметься ще у найближчі два дні.

      "У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 13-14 січня в горах Закарпатської області та 14 січня в горах Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека", – йдеться у повідомлені. 

      Теги: Новини України ДСНС Погода Негода в Україні Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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