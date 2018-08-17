Украину нужно соединить авиасообщениями, – Садовый в Запорожье

Львову за последние годы удалось увеличить в разы трафик авиапассажиров. Это дает очень мощное развитие многим индустриям, создаются тысячи новых рабочих мест.

"Я рад, что в Запорожье понимают важность этого направления и инвестируют в аэропорт. Запорожье имеет очень хороший шанс стать транспортным хабом для Востока и Юга Украины", – заявил Андрей Садовый во время посещения строительства нового терминала Запорожского аэропорта.

Мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал Андрею Садовому о намерениях развивать авиасообщение с другими украинскими городами.

"Это критически важно. Украинцы должны дешево и быстро путешествовать по стране. Фактически это вопрос национальной безопасности. Львов уже развился как туристический центр. Но это может сделать каждый город. Уверен, что большинство львовян с радостью приехали бы посмотреть на Хортицу, Днепрогэс, индустриальные объекты. Это на самом деле очень интересно".

Он также добавил, что фракция "Самопомич" в парламенте будет поддерживать выделение средств из государственного бюджета на строительство взлетно-посадочной полосы в запорожском аэропорту.