Україну потрібно з'єднати авіасполученнями, – Садовий в Запоріжжі

Львову за останні роки вдалось збільшити в рази трафік авіапасажирів. Це дає дуже потужний розвиток багатьом індустріям, створюються тисячі нових робочих місць.

"Я радий, що в Запоріжжі розуміють важливість цього напрямку і інвестують в аеропорт. Запоріжжя має дуже добрий шанс стати транспортним хабом для Сходу і Півдня України", – заявив Андрій Садовий під час відвідин будівництва нового терміналу Запорізького аеропорту.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк розповів Андрію Садовому про наміри розвивати авіасполучення з іншими українськими містами.

"Це критично важливо. Українці повинні отримати можливість дешево і швидко подорожувати країною. Фактично це питання національної безпеки. Львів вже розвинувся як туристичний центр. Але це може зробити кожне місто. Впевнений, що більшість львів'ян з радістю приїхали б подивитись на Хортицю, ДніпроГЕС, індустріальні об'єкти. Це насправді дуже цікаво".

Він також додав, що фракція "Самопоміч" у парламенті підтримуватиме виділення коштів із державного бюджету на будівництво злітно-посадкової смуги у запорізькому аеропорту.