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Украли на 130 тысяч, сядут на 5 лет: в Польше задержали шестерых украинских заробитчан

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В Польше задержали шестерых украинских заробитчан: что известно
Шестерых украинцев задержали в Польше за кражи / Полиция Варшавы

В польской столице Варшаве задержали шестерых граждан Украины, которые работали в службе курьерской доставки. Их подозревают в краже посылок с ценными вещами на 20 тысяч злотых и могут посадить на 5 лет в тюрьму.

Об этом рассказали на официальном сайте полиции Варшавы 8 мая. 

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Что известно о задержании украинцев в Варшаве

  • Все задержанные работали в столичной службе курьерской доставки.
  • Полиция подозревает украинцев в краже посылок с телефонами, аксессуарами к ним и другими ценными вещами.
  • Сначала задержали четырех граждан Украины прямо на месте работы.
  • Часть украденных вещей при обыске нашли спрятанными в туалете.
  • Впоследствии правоохранители обыскали комнаты в хостеле, где проживали подозреваемые, и там тоже обнаружили похищенное.
  • После этого задержали еще двух украинцев, которых полицейские считают сообщниками воров.
  • Все шестеро, как говорят в полиции, уже признались в содеянном.
  • Изъятые у них вещи общей стоимостью в 20 тысяч злотых (почти 130 тысяч гривен)  вернули владельцу фирмы.

В случае признания судом вины украинцев им грозит наказание – заключение до 5 лет. 

Задержанные в Варшаве украинцы: фото польской полиции

 

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Заробитчане Полиция Криминальные новости Новости Польши Новости Украины
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