Украли на 130 тысяч, сядут на 5 лет: в Польше задержали шестерых украинских заробитчан

В польской столице Варшаве задержали шестерых граждан Украины, которые работали в службе курьерской доставки. Их подозревают в краже посылок с ценными вещами на 20 тысяч злотых и могут посадить на 5 лет в тюрьму.

Об этом рассказали на официальном сайте полиции Варшавы 8 мая. Читайте также В Польше погибла молодая украинка, которая убила новорожденного ребенка накануне, – СМИ Что известно о задержании украинцев в Варшаве Все задержанные работали в столичной службе курьерской доставки.

Полиция подозревает украинцев в краже посылок с телефонами , аксессуарами к ним и другими ценными вещами.

Сначала задержали четырех граждан Украины прямо на месте работы.

Часть украденных вещей при обыске нашли спрятанными в туалете.

Впоследствии правоохранители обыскали комнаты в хостеле, где проживали подозреваемые, и там тоже обнаружили похищенное.

После этого задержали еще двух украинцев, которых полицейские считают сообщниками воров.

Все шестеро, как говорят в полиции, уже признались в содеянном.

Изъятые у них вещи общей стоимостью в 20 тысяч злотых (почти 130 тысяч гривен) вернули владельцу фирмы. В случае признания судом вины украинцев им грозит наказание – заключение до 5 лет. Задержанные в Варшаве украинцы: фото польской полиции