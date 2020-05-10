Украли на 130 тысяч, сядут на 5 лет: в Польше задержали шестерых украинских заробитчан
В польской столице Варшаве задержали шестерых граждан Украины, которые работали в службе курьерской доставки. Их подозревают в краже посылок с ценными вещами на 20 тысяч злотых и могут посадить на 5 лет в тюрьму.
Об этом рассказали на официальном сайте полиции Варшавы 8 мая.
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Что известно о задержании украинцев в Варшаве
- Все задержанные работали в столичной службе курьерской доставки.
- Полиция подозревает украинцев в краже посылок с телефонами, аксессуарами к ним и другими ценными вещами.
- Сначала задержали четырех граждан Украины прямо на месте работы.
- Часть украденных вещей при обыске нашли спрятанными в туалете.
- Впоследствии правоохранители обыскали комнаты в хостеле, где проживали подозреваемые, и там тоже обнаружили похищенное.
- После этого задержали еще двух украинцев, которых полицейские считают сообщниками воров.
- Все шестеро, как говорят в полиции, уже признались в содеянном.
- Изъятые у них вещи общей стоимостью в 20 тысяч злотых (почти 130 тысяч гривен) вернули владельцу фирмы.
В случае признания судом вины украинцев им грозит наказание – заключение до 5 лет.
Задержанные в Варшаве украинцы: фото польской полиции