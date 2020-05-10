Накрали на 130 тисяч, сядуть на 5 років: у Польщі затримали шістьох українських заробітчан
У польській столиці Варшаві затримали шістьох громадян України, які працювали у службі кур'єрської доставки. Їх підозрюють у крадіжці посилок із цінними речами на 20 тисяч злотих та можуть посадити на 5 років до в'язниці.
Про це розповіли на офіційному сайті поліції Варшави 8 травня.
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Що відомо про затримання українців у Варшаві
- Усі затримані працювали у столичній службі кур'єрської доставки.
- Поліція підозрює українців у крадіжці посилок з телефонами, аксесуарами до них та іншими цінними речами.
- Спершу затримали чотирьох громадян України просто на місці роботи.
- Частину вкрадених речей під час обшуку знайшли схованими в туалеті.
- Згодом правоохоронці обшукали кімнати в хостелі, де мешкали підозрювані, і там теж виявили викрадене.
- Після цього затримали ще двох українців, яких поліцейські вважають спільниками крадіїв.
- Усі шестеро, як кажуть у поліції, вже зізналися в скоєному.
- Вилучені в них речі загальною вартістю у 20 тисяч злотих (майже 130 тисяч гривень) повернули власнику фірми.
У разі визнання судом провини українців їм загрожує покарання – ув'язнення до 5 років.
Затримані у Варшаві українці: фото польської поліції