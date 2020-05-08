У Польщі загинула молода українка, яка вбила новонароджену дитину напередодні, – ЗМІ

У Польщі сталася трагедія з 25-річною українкою, яка приїхала на сезонні роботи. Жінка загинула на одній з ферм від кровотечі.

Підозрюють, що до цього українка потай народила дитину та вбила її, пише видання gostynin24.pl із посиланням на правоохоронців.

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Як загинула жінка

Інцидент стався у селі Чижев Гостинінського повіту в Мазовецькому воєводстві.

На ферму викликали швидку, згодом лікарі підтвердили, що жінка померла через сильну кровотеча довкола статевих шляхів.

Що відомо про смерть дитини

За кілька днів до трагедії мешканці села скаржилися на дивний запах води. Тоді аварійні служби на дні криниці виявили труп новонародженої дитини, але тіло вже було у стані розкладання.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставни смерті українки та дитини. За їхніми даними, ніхто з оточення дівчини не знав про її вагітність.

Зверніть увагу! У листопаді двох мертвих громадян України знайшли в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів у Садковіце в Лодзінському воєводстві Польщі. Що відомо про трагедію – читайте тут.