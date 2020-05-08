Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

У Польщі загинула молода українка, яка вбила новонароджену дитину напередодні, – ЗМІ

-
Напередодні у колодязі знайшли тіло дитини
Напередодні у колодязі знайшли тіло дитини / tvp.info

У Польщі сталася трагедія з 25-річною українкою, яка приїхала на сезонні роботи. Жінка загинула на одній з ферм від кровотечі.

Підозрюють, що до цього українка потай народила дитину та вбила її, пише видання gostynin24.pl із посиланням на правоохоронців.

Читайте також Польща знову почала видавати робочі візи заробітчанам із України, – ЗМІ

Як загинула жінка

Інцидент стався у селі Чижев Гостинінського повіту в Мазовецькому воєводстві.

На ферму викликали швидку, згодом лікарі підтвердили, що жінка померла через сильну кровотеча довкола статевих шляхів.

Що відомо про смерть дитини

За кілька днів до трагедії мешканці села скаржилися на дивний запах води. Тоді аварійні служби на дні криниці виявили труп новонародженої дитини, але тіло вже було у стані розкладання.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставни смерті українки та дитини. За їхніми даними, ніхто з оточення дівчини не знав про її вагітність.

Зверніть увагу! У листопаді двох мертвих громадян України знайшли в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів у Садковіце в Лодзінському воєводстві Польщі. Що відомо про трагедію – читайте тут.

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини України Жертви Діти і неповнолітні Заробітчани Кримінальні новини Новини Польщі
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Шоу починається: навіщо владі Саакашвілі?
сьогодні , 15:00 Шоу починається: навіщо владі Саакашвілі?
Юрій Бутусов
МВФ тримає українську владу на короткому повідку
сьогодні , 12:00 МВФ тримає українську владу на короткому повідку
Сергій Фурса
Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
сьогодні , 13:00 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів