В Польше погибла молодая украинка, убившая новорожденного ребенка накануне – СМИ

В Польше произошла трагедия с 25-летней украинкой, которая приехала на сезонные работы. Женщина погибла на одной из ферм от кровотечения.

Подозревают, что до этого украинка втайне родила ребенка и убила его, пишет издание gostynin24.pl со ссылкой на правоохранителей.

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Как погибла женщина

Инцидент произошел в селе Чижев Гостининского уезда в Мазовецком воеводстве.

На ферму вызвали скорую, впоследствии врачи подтвердили, что женщина умерла из-за сильного кровотечения вокруг половых путей.

Что известно о смерти ребенка

За несколько дней до трагедии жители села жаловались на странный запах воды. Тогда аварийные службы на дне колодца обнаружили труп новорожденного ребенка, но тело уже было в состоянии разложения.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства смерти украинки и ребенка. По их данным, никто из окружения девушки не знал о ее беременности.

Обратите внимание! В ноябре двух мертвых граждан Украины нашли в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов в Садковице в Лодзинском воеводстве Польши. Что известно о трагедии – читайте здесь.