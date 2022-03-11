Так, возле города Вознесенск поймали двух мародеров, укравших авто. Об этом сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Что известно о похищении
Возле города Вознесенск в районе Болгарки задержали мародеров, укравших автомобиль у местного жителя, когда тот грузил вещи и пытался вывезти детей из-под обстрелов.
В качестве наккзания мародеров привязали к столбу.
Фото с места событий:
К теме: оккупанты-мародеры обокрали магазин на Сумщине
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!