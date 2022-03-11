Так, поблизу міста Вознесенськ спіймали двох мародерів, які вкрали авто. Про це повідомила пресслужба Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом".
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Що відомо про викрадення
Поблизу міста Вознесенськ в районі Болгарка затримали мародерів, які вкрали авто у місцевого жителя, коли той вантажив речі й намагався вивезти дітей з-під обстрілів.
Як покарання мародерів прив'язали до стовпа.
Фото з місця подій:
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