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      Украли 24 миллиона долларов: ГПУ сообщила о подозрении бывшим руководителям "Укрспецэкспорта"

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      Выставка достижений "Укроборонпрома"
      Выставка достижений "Укроборонпрома" / ГК "Укрспецэкспорт"

      В прокуратуре обнаружили, что в течение 2010-2012 годов руководители ГК "Укрспецэкспорт" заключали соглашения с фирмой, зарегистрированной в ОАЭ. При этом указанная фирма не предоставляла никаких товаров или услуг, но деньги получала. Таким образом у украинского государства украли 23 миллиона 870 тысяч 458 долларов США.

      На время совершения преступления, если пересчитать на тогдашний курс, то в гривнах это чуть больше, чем 190 миллионов гривен. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

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      По ее словам, речь идет об уголовном преступлении: злоупотребление служебным положением, чтобы заключить соглашение именно с "нужной" фирмой, а потом ей же платить за фиктивные товары или услуги. Кроме того, лица, которым предъявили подозрение, скрываются от досудебного следствия. Поэтому они объявлены в розыск.

      Фамилии представительница ГПУ не назвала, впрочем, известно, что именно тогда, когда совершалось преступление, одного из подозреваемых назначили на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а впоследствии и министром обороны Украины.

      На кого намекает ГПУ?24 канал предполагает, что пресс-секретарь ГПУ могла иметь в виду Саламатина Дмитрия Альбертовича – руководителя "Укроборонпрома" в 2010-2012 годах и министра обороны Украины с февраля по декабрь 2012 года в правительстве Николая Азарова. Саламатин после событий Майдана 2013 года бежал из Украины и скрывается от следствия. Известный скандалами и драками в Раде, имел прозвище "вышибала".

      Коротко о скандале с коррупционными схемами в "Укроборонпроме":

      Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

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      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Расследования ГПУ Укроборонпром Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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