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      Вкрали 24 мільйони доларів: ГПУ повідомила про підозру колишнім керівникам "Укрспецекспорту"

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      Виставка досягнень "Укроборонпрому"
      Виставка досягнень "Укроборонпрому" / ДК "Укрспецекспорт"

      У прокуратурі виявили, що упродовж 2010-2012 років керівники ДК "Укрспецекспорт" укладали угоди з фірмою, зареєстрованою в ОАЕ. При цьому вказана фірма не надавала жодних товарів чи послуг, але гроші отримувала. Таким чином в української держави вкрали 23 мільйони 870 тисяч 458 доларів США.

      На час вчинення злочину, якщо перерахувати на тодішній курс, то в гривнях це – трохи більше, ніж 190 мільйонів гривень. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

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      За її словами, мова йде про кримінальний злочин: зловживання службовим становищем, щоб укласти угоду саме з "потрібною" фірмою, а потім їй же сплачувати за фіктивні товари чи послуги. Крім того, особи, яким висунули підозру, переховуються від досудового слідства. Тому їх оголошено в розшук.

      Прізвища представниця ГПУ не назвала, втім, відомо, що саме тоді, коли скоювався злочин, одного з підозрюваних призначили на посаду керівника ДК "Укроборонпром", а згодом і міністром оборони України.

      На кого натякає ГПУ? 24 канал припускає, що речниця ГПУ могла мати на увазі Саламатіна Дмитра Альбертовича – керівника "Укроборонпрому" у 2010-2012 роках та міністра оборони України з лютого по грудень 2012 року в уряді Миколи Азарова. Саламатін після подій Майдану 2013 року втік з України та переховується від слідства. Відомий скандалами та бійками в Раді, мав прізвисько "вишибала".

      Коротко про скандал з корупційними схемами в "Укроборонпромі":

      Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з'ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Згідно з даними розслідування, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

      Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.

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      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція Укроборонпром ГПУ Розслідування Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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