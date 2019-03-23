Яка зарплата у Гладковського – фігуранта розслідування про корупцію в оборонній сфері

У лютому колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський отримав 37 тисяч 771 гривню зарплати за свою роботу на посаді. Гладковський, за даними журналістів, причетний до масштабних корупційних оборудок в оборонній галузі України.

З отриманої Гладковським зарплати 17 тисяч 900 гривень – виплати на його відрядження, повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на відповідь на запит.

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Щодо зарплат інших заступників секретаря РНБО, то Олександр Литвиненко заробив 94 тисячі 742 гривні, а Михайло Коваль – 95 тисяч 335 гривень. У кожного заступника голови РНБО премія склала понад 40 тисяч гривень.

Щодо заробітків самого секретаря РНБО, то Олександр Турчинов отримав за лютий 52 тисячі 200 гривень зарплати. З цієї суми по 18 тисяч гривень склали посадовий оклад Турчинова і надбавка за інтенсивність праці; 9 тисяч гривень – надбавка за вислугу років, а по 3 тисячі 600 гривень – надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць.

Яким чином Олег Гладковський може бути причетним до корупції в оборонному секторі? Журналісти Bihus.Info провели розслідування і з’ясували, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Ці деталі поставлялись через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань, за даними журналістів, – щонайменше 250 мільйонів гривень.



Журналісти вказують, до корупційних операцій причетні Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту", чинний глава "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



Угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ почали розслідувати корупцію в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських , Букіна та інших фігурантів скандалу.



Після того, як спалахнув скандал довкола корупції в оборонній сфері, Порошенко звільнив Олег Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.