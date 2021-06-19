История бренда и книга Фрэнсиса Скотта Фицджеральда оказались тесно переплетенными. Автор романа был одним из клиентов компании. А главный дизайнер Tiffany & Co. принадлежал к тем кругам, о которых говорится в произведении.

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Сотрудничество Tiffany со звездами

Ювелирная корпорация пошелестела архивами и получила оригинальные эскизы украшений эпохи "ревущих двадцатых", которые использовали для разработки роскошного реквизита. Контент-маркетолог Мария Ципленкова отметила, что ювелиры работали 2 года и создали коллекцию из 20 украшений.

Например, кольцо с маргариткой, которое носил Гэтсби. Но чаще всего в фильме красуется в украшениях от Tiffany главная героиня – Дейзи.

"Очень интересный был случай с нитью из жемчуга, которую Дейзи действительно разрывала на съемках. Согласно роману, украшение стоило 350 тысяч долларов. Сегодня – это 4 миллиона. Она ее разорвала, и весь жемчуг посыпался по съемочной площадке", – рассказала Мария Цыпленкова.



Украшения Tiffany в фильме "Великий Гэтсби" / Фото Pinterest

Tiffany известна также своими яркими рекламными кампаниями, к которым привлекает топовых знаменитостей. В роликах ювелирного дома снимались:

исполнительница роли Чудо-Женщины Галь Гадот;

королева эпатажа Леди Гага;

восходящая звезда кино Аня Тейлор-Джой.

Одной из самых известных за последние годы стала реклама бренда 2017 года с Эль Фанинг, которая обыгрывает знаковую сцену из "Завтрака у Тиффани".

Реклама украшений Tiffany с Эль Фанинг: смотрите видео

Роскошные витрины ювелирных магазинов

Витрины Tiffany – отдельный вид искусства и то, что в первую очередь должно привлекать внимание клиента. Моду на причудливое оформление витрин в своих магазинах ввел еще основатель компании. Но настоящую революцию сделал декоратор Джин Мур.

Благодаря ему окна Tiffany начали впечатлять роскошными инсталляциями. Художник интегрировал туда целые театрализованные представления. Носороги, драгоценные камни, зажатые в тисках, экскаватор, который добывает колье из земли, город на пороге Рождества – в витринах ювелирного дома разыгрывают целые сюжеты из украшений.

Оформление Мура отталкивалось от концепции, а не украшений. То есть сначала он придумывал инсталляцию, а уже потом искал по магазинам украшения, которые туда гармонично впишутся. Джин руководствовался правилом "Заставь человека остановиться".



Витрина в магазине Tiffany / Скриншот из видео mashup NY

В 2018 году Tiffany издала книгу, где собрала самые известные образцы оформления своих роскошных витрин. А в 2019 году компания закрыла флагманский магазин на пятом авеню на реновацию. Всего за одну ночь наполнение "переехало" в соседнее здание на Манхэттене, которое получило название "Флагман по соседству". В этом шоу-руме посетителей будут принимать до 2022 года, пока не завершат реконструкцию.

В новом проекте появится пристройка на крыше, вдвое больше, чем предыдущая. Здесь будет пространство без колонн, окруженное стеклянным фасадом. По словам архитекторов, оно станет энергоэффективным и будет привлекать внимание со стороны улицы.

Громкие скандалы с участием корпорации

Обвинение в сотрудничестве с ВСУ Израиля

В декабре 2015 года несколько ближневосточных изданий вспыхнули громкими заголовками "Кровавые бриллианты: поставщик Tiffany финансирует подразделение IDF (Вооруженные силы Израиля), обвиняемое в военных преступлениях".

"Надеемся, Tiffany & Co. Никогда не окажутся прямо или косвенно причастными к финансированию или поддержке режима, виновного в грубом нарушении прав человека. Однако BSGR, которая является одним из крупнейших поставщиков алмазов Tiffany, делает именно это. Доход от группы компаний BSGR направляется через Фонд Штейнмеца израильским военным, которых Совет ООН по правам человека обвиняет в военных преступлениях и возможных преступлениях против человечества", – говорится в одной из статей.

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В материале портала Mondoweiss рассказывается о подразделении Армии Обороны Израиля – Бригаде Дживати и ее действиях в Секторе Газа во время конфликтов в 2008 и 2014 годах. Для официального Израиля эти формирования являются не преступниками, а элитным спецподразделением, задачей которого называют борьбу с терроризмом.

Чтобы избежать скандалов относительно происхождения ценных материалов, в 2019 году Tiffany обязалась гравировать лазером информацию о происхождении всех бриллиантов весом 0,18 карата и более. В 2003 году ООН утвердила схему сертификации так называемого Процесса Кимберли, согласно которой страны-участницы должны обеспечивать меры безопасности при поставке необработанных алмазов.

Справка. Со временем организация Global Witness раскритиковала эту схему и назвала определение конфликтных камней как "необработанных алмазов, которые используют для военных действий против правительства" слишком узким. Ведь тень на происхождение могут бросать не только военные конфликты, но и многие другие факторы – от использования рабского труда до причинения вреда окружающей среде.

Правозащитные организации высоко оценили инициативу Tiffany, назвав ее новым уровнем прозрачности в ювелирной сфере.

Скандал из-за фото с китайской моделью

В 2019 году ювелирный дом попал в скандал с Китаем. Компания опубликовала в твиттере фото китайской модели Сун Фейфей, которая закрывает правый глаз рукой с перстнем ювелирного дома. Китайцы сразу же обвинили бренд в том, что таким образом он поддерживает протесты жителей Гонконга против официального Пекина.



Фотография, из-за которой возник громкий скандал / Фото из твиттера Tiffany

Во время столкновения с полицией одна из демонстрантов получила травму глаза. После этого она стала символом сопротивления. Однако в Tiffany от поддержки гонконгских протестующих открестились.

Пресс-секретарь корпорации заявил, что фото было сделано в мае – еще до того, как начались демонстрации. Впоследствии фотография была удалена из цифровых и социальных медиаканалов и больше ее не использовали.

Судебные разборки с экс-сотрудниками

Репутацию Tiffany испортил инцидент в 1994 году, когда их экс-сотрудница заявила, что пережила харассмент на рабочем месте. Паула Смит утверждала, якобы одна из менеджеров назвала ее "слишком агрессивной, чтобы быть женщиной" и травила из-за еврейского происхождения. В итоге Смит отсудила у ювелирной корпорации 365 тысяч долларов.

Громкий скандал с еще одной бывшей сотрудницей произошел в 2013 году. Но на этот раз пострадавшей стороной была компания. Вели сокращение штата и уволили вице-президента по разработке продукции Ингрид Ледерхаас-Окун.

Впрочем после проведения инвентаризации, оказалось, что не хватает более 1,5 сотни драгоценных украшений стоимостью 2 миллиона долларов. Ювелирный дом обвинил в краже Ингрид, подал в суд и выиграл дело. Правда, женщина получила довольно мягкий срок – всего год за решеткой.

Изменение ценовой политики и выход на биржу

Сегодня ювелирный дом владеет 5 фабриками, где шлифуют и делают огранку алмазов и 4 предприятиями, где изготавливают украшения. Ранее компания предлагала только продукцию премиум-сегмента, но в 1990-х поняла, что их ниша – слишком узкая.

Они стали ориентироваться на более массовую аудиторию. И это было абсолютно правильное решение. Потому что когда у тебя есть такой большой бренд, но к нему может прикоснуться так мало людей, в этом есть недополученная прибыль,

– объяснила владелица Nebo ideas agency Ольга Нестеренко.

Ювелирный дом начал изготавливать украшения по более доступным ценам. В современном ассортименте компании, кроме ювелирной продукции, можно найти:

декор для дома;

духи;

часы;

товары для детей.

В 1979 году Tiffany & Co. выкупила корпорация Avon. Но она была владельцем ювелирного бренда только 5 лет. Затем Tiffany приобрела группа инвесторов во главе с Уильямом Чейни за 135,5 миллиона долларов. А в 1987 году компания вновь вышла на биржу.

В 2019 году французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy заявил о намерении выкупить акции Tiffany & Co. История длилась 2 года и была полна скандалов. Стороны никак не могли договориться о цене и даже подавали друг на друга в суд.

Однако в конце концов сделку завершили в 2021 году. Американский ювелирный бренд обошелся французскому конгломерату в почти 16 миллиардов долларов.

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По данным компании Tiffany, в 2020 году у нее было 326 бутиков. Корпорация трудоустроила по миру около 14 тысяч человек. В Украине есть только один ее фирменный магазин – в Киеве. А официальным партнером, которому американский бренд позволил ремонтировать свои изделия в нашей стране, является "Диамант 13".