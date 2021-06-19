Історія бренду та книга Френсіса Скотта Фіцджеральда виявилися тісно переплетеними. Автор роману був одним з клієнтів компанії. А головний дизайнер Tiffany & Co. належав до тих кіл, про які мовиться у творі.

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Співпраця Tiffany з зірками

Ювелірна корпорація пошелестіла архівами і дістала оригінальні ескізи прикрас епохи "ревучих двадцятих", які використали для розробки розкішного реквізиту. Контент-маркетологиня Марія Ципльонкова відзначила, що ювеліри працювали 2 роки і створили колекцію з 20 прикрас.

Наприклад, перстень з маргариткою, який носив Гетсбі. Та найчастіше у фільмі красується в прикрасах від Tiffany головна героїня – Дейзі.

"Дуже цікавий був випадок з ниткою з перлів, яку Дейзі дійсно розривала на зйомках. Згідно з романом, прикраса коштувала 350 тисяч доларів. Сьогодні – це 4 мільйони. Вона її розірвала, і всі перли посипалися по знімальному майданчику", – розповіла Марія Ципльонкова.



Прикраси Tiffany у фільмі "Великий Гетсбі" / Фото Pinterest

Tiffany відома також своїми яскравими промоційними кампаніями, до яких залучає топових знаменитостей. У роликах ювелірного дому знімалися:

виконавиця ролі Диво-Жінки Галь Гадот;

королева епатажу Леді Гага;

висхідна зірка кіно Аня Тейлор-Джой.

Однією з найвідоміших за останні роки стала реклама бренду 2017 року з Ель Фанінг, яка обігрує знакову сцену зі "Сніданку у Тіффані".

Реклама прикрас Tiffany з Ель Фанінг: дивіться відео

Розкішні вітрини ювелірних магазинів

Вітрини Tiffany – окремий вид мистецтва і те, що насамперед повинне привертати увагу клієнта. Моду на вигадливе оформлення вітрин у своїх магазинах запровадив ще засновник компанії. Але справжню революцію зробив декоратор Джин Мур.

Завдяки йому вікна Tiffany почали вражати розкішними інсталяціями. Митець інтегрував туди цілі театралізовані дійства. Носороги, дорогоцінні камені, затиснуті у лещатах, екскаватор, який видобуває кольє із землі, місто на порозі Різдва – у вітринах ювелірного дому розігрують цілі сюжети із прикрас.

Оформлення Мура відштовхувалося від концепції, а не прикрас. Тобто спершу він придумував інсталяцію, а вже згодом шукав по магазинах прикраси, які туди гармонійно впишуться. Джин керувався правилом "Змусь людину зупинитися".



Вітрина в магазині Tiffany / Скриншот з відео mashup NY

У 2018 році Tiffany видала книгу, де зібрала найвідоміші зразки оформлення своїх розкішних вітрин. А у 2019 році компанія закрила флагманський магазин на 5-ій Авеню на реновацію. Всього за одну ніч наповнення "переїхало" в сусідню будівлю на Манхеттені, яка отримала назву "Флагман по сусідству". У цьому шоу-румі відвідувачів прийматимуть до 2022 року, поки не завершать реконструкцію.

У новому проєкті з'явиться прибудова на даху, вдвічі більша ніж попередня. Тут буде простір без колон, оточений скляним фасадом. За словами архітекторів, він стане енергоефективним і привертатиме увагу з боку вулиці.

Гучні скандали за участі корпорації

Звинувачення у співпраці з ЗСУ Ізраїлю

У грудні 2015 року кілька близькосхідних видань спалахнули гучними заголовками "Криваві діаманти: постачальник Tiffany фінансує підрозділ IDF (Збройні сили Ізраїлю), звинувачений у військових злочинах".

"Сподіваємося, Tiffany&Co. ніколи не виявляться прямо чи опосередковано причетними до фінансування або підтримки режиму, винного у грубому порушенні прав людини. Однак BSGR, яка є одним з найбільших постачальників алмазів Tiffany, робить саме це. Дохід від групи компаній BSGR направляється через Фонд Штейнмеца ізраїльським військовим, яких Рада ООН з прав людини звинувачує у військових злочинах та можливих злочинах проти людства", – мовиться в одній зі статей.

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У матеріалі порталу Mondoweiss розповідається про підрозділ Армії Оборони Ізраїля – Бригаду Джіваті та її дії в Секторі Газа під час конфліктів у 2008 та 2014 роках. Для офіційного Ізраїлю ці формування є не злочинцями, а елітним спецпідрозділом, завданням якого називають боротьбу з тероризмом.

Щоб уникати скандалів стосовно походження коштовних матеріалів, у 2019 році Tiffany зобов'язалася гравіювати лазером інформацію про походження всіх діамантів вагою 0,18 карата і більше. У 2003 році ООН затвердила схему сертифікації так званого Процесу Кімберлі, згідно з якою країни-учасниці повинні забезпечувати заходи безпеки при постачанні необроблених діамантів.

Довідка. З часом організація Global Witness розкритикувала цю схему і назвала визначення конфліктних каменів як "необроблених алмазів, які використовують для воєнних дій проти уряду" занадто вузьким. Адже тінь на походження можуть кидати не лише воєнні конфлікти, а й багато інших факторів – від використання рабської праці до завдання шкоди навколишньому середовищу.

Правозахисні організації високо оцінили ініціативу Tiffany, назвавши її новим рівнем прозорості у ювелірній сфері.

Скандал через фото з китайською моделлю

У 2019 році ювелірний дім втрапив у скандал з Китаєм. Компанія опублікувала у твітері фото китайської моделі Сун Фейфей, яка закриває праве око рукою з перснем ювелірного дому. Китайці одразу ж звинуватили бренд у тому, що таким чином він підтримує протести жителів Гонконгу проти офіційного Пекіна.



Світлина, через яку виник гучний скандал / Фото з твітера Tiffany

Під час сутички з поліцією одна з демонстранток отримала травму ока. Після цього вона стала символом спротиву. Однак у Tiffany від підтримки гонконзьких протестувальників відхрестилися.

Прессекретар корпорації заявив, що фото було зроблене у травні – ще до того, як почалися демонстрації. Згодом світлину було видалено з цифрових і соціальних медіаканалів і більше його не використовували.

Судові розбірки з експрацівниками

Репутацію Tiffany зіпсував інцидент у 1994 році, коли їхня експрацівниця заявила, що пережила харасмент на робочому місці. Паула Смітт стверджувала, нібито одна з менеджерок назвала її "надто агресивною, щоб бути жінкою" і цькувала за єврейське походження. У підсумку Смітт відсудила у ювелірної корпорації 365 тисяч доларів.

Гучний скандал зі ще однією колишньою працівницею трапився у 2013 році. Але цього разу потерпілою стороною була компанія. Тоді проводили скорочення штату і звільнили віцепрезидентку з розробки продукції Інгрід Ледерхаас-Окун.

Втім після проведення інвентаризації, виявилося, що бракує більше ніж 1,5 сотні коштовних прикрас вартістю 2 мільйони доларів. Ювелірний дім звинуватив у крадіжці Інгрід, подав до суду і виграв справу. Щоправда, жінка отримала доволі м'який термін – всього рік за ґратами.

Зміна цінової політики та вихід на біржу

Сьогодні ювелірний дім володіє 5 фабриками, де шліфують і огранюють алмази, та 4 підприємствами, де виготовляють прикраси. Раніше компанія пропонувала лише продукцію преміумсегменту, але у 1990-х зрозуміла, що їхня ніша – надто вузька.

Вони почали орієнтуватися на більш масову аудиторію. І це було абсолютно правильне рішення. Тому що коли в тебе є такий великий бренд, але до нього може доторкнутися так мало людей, в цьому є недоотриманий прибуток,

– пояснила власниця Nebo ideas agency Ольга Нестеренко.

Ювелірний дім почав виготовляти і прикраси за більш доступними цінами. У сучасному асортименті компанії, крім ювелірної продукції, можна знайти:

декор для дому;

парфуми;

годинники;

товари для дітей.

У 1979 році Tiffany&Co. викупила корпорація Avon. Але вона була власником ювелірного бренду лише 5 років. Потім Tiffany придбала група інвесторів на чолі з Вільямом Чейні за 135,5 мільйонів доларів. А у 1987 році компанія знову вийшла на біржу.

У 2019 році французький концерн Louis Vuitton Moët Hennessy заявив про намір викупити акції Tiffany&Co. Історія тривала 2 роки і була сповнена скандалів. Сторони ніяк не могли домовитися про ціну і навіть подавали одна на одну до суду.

Однак зрештою фінансову операцію завершили у 2021 році. Американський ювелірний бренд обійшовся французькому конгломерату в майже 16 мільярдів доларів.

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За даними компанії Tiffany, у 2020 році вона мала 326 бутіків. Корпорація працевлаштувала по світу близько 14 тисяч людей. В Україні є лише один її фірмовий магазин – у Києві. А офіційним партнером, якому американський бренд дозволив ремонтувати свої вироби в нашій країні, є "Діамант 13".