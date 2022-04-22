Украсть унитаз и умереть, – Зеленский высмеял заявление России о "контроле над Югом"

Российские оккупанты получили указание установить контроль над Югом Украины и выйти к Молдове, потому что там якобы нарушают права русскоговорящих. Однако единственной территорией, где это происходит, является сама Россия.

Об этом в своем вечернем обращении 22 апреля рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что в России человеческая жизнь ничего не стоит.

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Оккупанты едут на войну, чтобы хоть что-то украсть

Зеленский рассказал, что 22 апреля распространяли новость со ссылкой на российских военных. В ней говорилось о том, что вроде бы сейчас задачей оккупантов является установление контроля над Югом Украины и выход к границе Молдовы.

"И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных. Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит позаботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия", – отметил глава государства.

Президент добавил, что на территории страны-агрессорки нет свободы и выбора, потому что там просто не существует права на другое мнение. Кроме того, в России процветает бедность, а человеческая жизнь ничего не стоит.

Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Ибо их мечта теперь – украсть унитаз и умереть,

– заметил Зеленский.

Президент подытожил, что это лишь подтверждает его прошлые слова о том, что российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше Россия хочет захватить и другие страны. Однако украинцы будут бороться столько, сколько нужно, чтобы сломать эту амбицию оккупантов. Однако все народы, верящие в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: