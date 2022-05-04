Укравтодор обеспечил проезд на 30 временных переправах возле разрушенных мостов, – Ивко

Дорожники обеспечили проезд на 30 временных переправах, возведенных возле разрушенных в результате боевых действий мостов.

Первоначально возводят временные сооружения на так называемых "дорогах жизни" к Чернигову, Ирпеню, Буче, Гостомелю и Иванкову.

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Об этом рассказал в своей колонке первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

По его словам, в Украине в настоящее время разрушены около 300 мостов. Специалисты пытаются как можно быстрее привести их в порядок, но ремонтные работы можно проводить только после разминирования территорий и согласовывать с военным командованием.

Вчера вечером открыли движение по "Варшавской трассе" из Киева в Житомир благодаря мосту через реку Тетерев. В общей сложности на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин из-за войны были уничтожены три моста,

– сказал Ивко.

Убрано более 700 километров путей

Также, по его словам, продолжается генеральная уборка дорог и разминированных улиц Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера от сожженной техники и мусора. Сейчас уже убрано более 700 километров путей.

"Очистка дорог, строительство временных переправ, ямочный ремонт – все эти работы позволяют: вовремя довезти раненых в больницы, эвакуировать людей из-под обстрелов, доставлять нашим гражданам воду, еду и медикаменты, перевозить грузы и реанимировать экономику страны", – добавил замглавы Укравтодор.

Он отметил, что дорожники уже месяц работают в сложнейших и опасных условиях на освобожденных от оккупантов территориях страны. Следующим этапом будет восстановление уничтоженных искусственных сооружений во временно остающихся отрезанными регионах.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен один миллиард гривен.

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