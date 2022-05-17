Укравтодор завершил ремонт "дороги жизни" Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград

Дорожники завершили ремонтные работы на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград в Днепропетровской области.

Об этом сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко. По его словам, это направление важно для региона, ведь им доставляют гуманитарную помощь, эвакуируют гражданских лиц и везут раненых в медицинские учреждения.

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"Дорога жизни"

Ивко подчеркнул, что такие дороги из-за их стратегической роли еще называют "дорогами жизни".

Важный для региона маршрут было запланировано капитально отремонтировать, но война заставила отсрочить работу. Наиболее уничтоженный участок Р-51 был восстановлен в пределах эксплуатационного содержания. Быстро и с минимальными затратами "дорогу жизни" сделали не только проездной, но и крепкой и надежной,

– рассказал Ивко.

Он отметил, что основной проблемой при работе на этой трассе была местами переувлажненная, нестабильная основа. Дорожники заменили ее, провели забутовку, сделали слои шлака, щебеночно-песочной смеси и мелкозернистого асфальтобетона.



Трасса Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград находится в Днепропетровской области / Фото Укравтодора

"Весь процесс постоянно сопровождали специалисты лаборатории подрядной организации, которые определяли несущую способность и другие характеристики дорожного полотна. Еще одной важной задачей была оптимизация состава асфальтобетонного покрытия, чтобы даже один слой выдерживал сверхбольшие нагрузки", – добавляет замглавы Укравтодора.

Параллельно с этим, по его словам, идет восстановление транспортного сообщения по всей Украине. На освобожденных от захватчиков территориях специалисты убирают дороги от остатков военной и гражданской техники, а также строят переправы рядом с уничтоженными мостами.



Продолжается восстановление транспортного сообщения по всей Украине / Фото Укравтодора

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что команда МИУ планирует отстроить уничтоженную инфраструктуру за один-два года.

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