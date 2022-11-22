В Житомирской области дороги местами заснежены, между тем в Сумской – настоящая снежная каша. Об этом сообщили в Укравтодоре.

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Проезд по государственным дорогам обеспечен

В целом проезд по государственным дорогам обеспечен. Также 22 ноября сняли ограничения на движение грузовиков на автодорогах М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев – Ковель – Ягодин в Житомирской области. Впрочем, на дорогах продолжают работать 303 единицы спецтехники и 436 рабочих.

Водителей просим отдавать предпочтение в движении снегоуборочной технике,

– отметили в Укравтодоре.

Обратите внимание! Переждать непогоду можно на площадках для отстоя, расположенных вдоль государственных дорог. Соответствующие места можно просмотреть по этой ссылке. Также круглосуточно работает единый контакт-центр Укравтодора: +38 067 400 60 80.

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Заметим, что из-за сильного снега и метели с 18 часов 21 сентября Укравтодор вводил ограничение движения грузовиков на дорогах общего пользования М-06 и М-07. Это было необходимо, чтобы не допустить ДТП и возникновения пробок.

Тем временем в КГГА сообщили, что для борьбы с гололедицей в столице задействовали 192 единицы техники "Киевавтодора", а еще технику и работников других компаний. Более того, днем дорожники планируют увеличить количество техники и рабочих для обработки улиц. Только за 22 ноября уже использовали 9,6 тонны противогололедной смеси.

противогололедной смеси. Также в Киеве в результате непогоды сломано 120 деревьев. Почти полсотни стволов и ветвей спасатели уже убрали.

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