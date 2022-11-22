У Житомирській області дороги місцями засніжені, тим часом на Сумщині – справжня снігова каша. Про це повідомили в Укравтодорі.

До теми Снігопад, ожеледиця та збитки: що відбувається в засніжених областях України

Проїзд державними дорогами забезпечений

Загалом проїзд державними дорогами забезпечиний. Також станом на 22 листопада зняли обмеження на рух вантажівок на автошляхах М-06 Київ – Чоп та М-07 Київ – Ковель – Ягодин у Житомирській області. Втім, на дорогах продовжують працювати 303 одиниці спецтехніки та 436 робітників.

Водіїв просимо надавати перевагу в русі снігоприбиральній техніці,

– зазначили в Укравтодорі.

Зверніть увагу! Перечекати негоду можна на майданчиках для відстою, що розташовані вздовж державних доріг. Відповідні місця можна переглянути за цим посиланням. Також цілодобово працює єдиний контакт-центр Укравтодору: +38 067 400 60 80.

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На частині території України снігопад та ожеледиця: останні новини

Зауважимо, що через сильний сніг та хуртовину з 18 години 21 вересня Укравтодор запроваджував обмеження руху вантажівок на дорогах загального користування М-06 та М-07. Це було необхідно, аби не допустити ДТП та виникнення заторів.

Тим часом у КМДА повідомили, що для боротьби з ожеледицею у столиці задіяли 192 одиниці техніки "Київавтодору", а ще техніку та працівників інших компаній. Ба більше, вдень дорожники планують збільшити кількість техніки та робітників для обробки вулиць. Лише за 22 листопада вже використали 9,6 тонни протиожеледної суміші.

протиожеледної суміші. Також у Києві внаслідок негоди зламано 120 дерев. Майже пів сотні повалених стовбурів та гілок рятувальники вже прибрали.

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