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"Укравтодору" потребуется 59 лет, чтобы отремонтировать все украинские дороги, – исследование

20 Читати новину українською
Нужно 59 лет, чтобы отремонтировать все украинские дороги
Нужно 59 лет, чтобы отремонтировать все украинские дороги / slk.kh.ua

Отремонтировать все украинские дороги можно за по меньшей мере 59 лет. Речь идет о реставрации 160 тысяч дорог.

Такие ошеломляющие цифры приводит в своем исследовании издание DW.

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Как указывают в СМИ, этот подсчет исходит из соотношения количества путепроводов, которые нуждаются в реставрации, и темпов работы "Укравтодора".

Отмечается, что сейчас в Украине 170 тысяч километров автомобильных дорог, из них, по оценкам экспертов, максимум 10 тысяч находятся в удовлетворительном состоянии. Остается – 160 тысяч дорог.

Известно, что в 2017 году "Укравтодор" отремонтировал примерно 2,2 тысячи километров дорог, что вдвое больше, чем в 2016 году.

По подсчетам издания, чтобы отремонтировать все дороги в Украине в ближайшие 3-5 лет, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, "Укравтодору" надо ускориться примерно в 12 раз.

То есть, ежегодно необходимо проводить ремонт около 32 тысяч километров путепроводов.

И хотя в прошлом году в Украине отреставрировали рекордное количество дорог, глобальность проблемы значительно уменьшает эффект от заявленных премьером достижений.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Дороги
Источник: 24 Канал
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