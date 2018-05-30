"Укравтодору" знадобиться 59 років, щоб відремонтувати всі українські дороги, – дослідження
Відремонтувати всі українські дороги можна за щонайменше 59 років. Йдеться про реставрацію 160 тисяч доріг.
Такі приголомшливі цифри навело у своєму дослідженні видання DW.
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Як вказують у ЗМІ, цей підрахунок виходить зі співвідношення кількості шляхопроводів, які потребують реставрації, і темпів роботи "Укравтодору".
Зазначається, що наразі в Україні є 170 тисяч кілометрів автомобільних доріг, з них, за оцінками експертів, максимум 10 тисяч перебувають у задовільному стані. Залишається – 160 тисяч доріг.
Відомо, що у 2017 році "Укравтодор" відремонтував приблизно 2,2 тисячі кілометрів доріг, що удвічі більше, ніж 2016 року.
За підрахунками видання, щоб відремонтувати усі дороги в Україні у найближчі 3-5 років, як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, "Укравтодору" треба прискоритись приблизно у 12 разів.
Тобто, щорічно необхідно проводити ремонт близько 32 тисяч кілометрів шляхопроводів.
І хоча минулого року в Україні відреставрували рекордну кількість доріг, глобальність проблеми значно зменшує ефект від заявлених прем'єром досягнень.