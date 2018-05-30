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"Укравтодору" знадобиться 59 років, щоб відремонтувати всі українські дороги, – дослідження

162 Читать новость на русском
Необхідно 59 років, щоб відремонтувати всі українські дороги
Необхідно 59 років, щоб відремонтувати всі українські дороги / slk.kh.ua

Відремонтувати всі українські дороги можна за щонайменше 59 років. Йдеться про реставрацію 160 тисяч доріг.

Такі приголомшливі цифри навело у своєму дослідженні видання DW.

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Як вказують у ЗМІ, цей підрахунок виходить зі співвідношення кількості шляхопроводів, які потребують реставрації, і темпів роботи "Укравтодору".

Зазначається, що наразі в Україні є 170 тисяч кілометрів автомобільних доріг, з них, за оцінками експертів, максимум 10 тисяч перебувають у задовільному стані. Залишається – 160 тисяч доріг. 

Відомо, що у 2017 році "Укравтодор" відремонтував приблизно 2,2 тисячі кілометрів доріг, що удвічі більше, ніж 2016 року. 

За підрахунками видання, щоб відремонтувати усі дороги в Україні у найближчі 3-5 років, як заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, "Укравтодору" треба прискоритись приблизно у 12 разів.

Тобто, щорічно необхідно проводити ремонт близько 32 тисяч кілометрів шляхопроводів.

І хоча минулого року в Україні відреставрували рекордну кількість доріг, глобальність проблеми значно зменшує ефект від заявлених прем'єром досягнень. 

 

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Дороги
Джерело: 24 Канал
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