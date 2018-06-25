Украина понесла невосполнимую потерю на Донбассе

За прошедшие сутки, 24 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 24 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено Минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП", – говорится в сообщении.



Так, на Луганском направлении боевые действия продолжались в районе населенного пункта Крымское, где оккупанты применяли по позициям ВСУ артиллерию калибра 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки. На Мариупольском направлении горячее было в Водяном. Там русские наемники вели огонь по украинским позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, враждебная активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

Российские оккупационные войска 22 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, десять из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и 4 военнослужащих получили ранения,

– добавили в штабе.

Также, в течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил подразделения украинских защитников в районе населенных пунктов Марьинка, что на Донецком направлении, Гнутово и Широкино – на Мариупольском. Потерь среди бойцов нет.