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Україна зазнала непоправної втрати на Донбасі

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На Донбасі загинув український військовий
На Донбасі загинув український військовий / Фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 24 червня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 24 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. У другій половині доби російські окупаційні війська збільшили використання зброї великого калібру, яка заборонена Мінськими домовленостями. Зафіксовано також вогонь з танку та БМП", – йдеться у повідомленні.

Так, на Луганському напрямку бойові дії тривали в районі населеного пункту Кримське, де окупанти застосовували по позиціях ЗСУ артилерію калібром 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, а біля Луганського та Новозванівки обстріли були з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки та Кам’янки. На Маріупольському напрямку найгарячіше було у Водяному. Там російські найманці вели вогонь по українських позиціях зі ствольної артилерії та 82-мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Позиції навколо Лебединського зазнали обстрілів з танку та 122-мм артилерійських систем. Окрім того, ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Богданівка, Гнутове та Широкине.

Російські окупаційні війська 22 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, десять з яких – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу. Унаслідок активних бойових дій один наш захисник загинув і 4 військовослужбовці отримали поранення,
– додали у штабі.

Також, упродовж поточної доби ворог тричі прицільним вогнем зі стрілецької зброї турбував підрозділи українських захисників у районі населених пунктів Мар’їнка, що на Донецькому напрямку, Гнутове та Широкине – на Маріупольському. Втрат серед бійців немає.

 

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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