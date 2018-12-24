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      Украинские книги награждены отличиями на конкурсе в Южной Корее

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      Книги "Издательства Старого Льва" получили награды на конкурсе Nami Concours
      Книги "Издательства Старого Льва" получили награды на конкурсе Nami Concours / Фото из открытых источников

      Книги "Издательства Старого Льва" получили две награды на конкурсе иллюстрации Nami Concours в Южной Корее.

      Об этом сообщил дизайнер Андрей Лесив, представляющий дизайн-студию "Аграфка», на своей странице в Facebook.

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      Студия получила награды в номинациях Green Island Award – с изданием "Прощай, оружие" и а также Purple Island Award – с "Супергероями".

      Отметим, что в августе 2018 поэтическая книга Елены Гусейнова "Супергерои" в оформлении творческой мастерской "Аграфка" получила New Talent Prize на конкурсе иллюстрации Ananas Illustration Exhibition & Awards, который ежегодно проводит Международная книжная ярмарка в Пекине.

      Видавництво старого лева, конкурс, книги
      Книга "Супергерои" получила награду Purple Island Award

      Организатором конкурса является компания Nami Island, основанная Мин Бьонг-К. В состав международного жюри в этом году вошли представители академических кругов, известные иллюстраторы и арт-директора, победители международных конкурсов иллюстрации из Бельгии, Бразилии, Южной Кореи, ЮАР, Японии и США.

       

      Теги: Новости Украины Книги Награды
      Источник: 24 Канал
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