Українські книжки нагороджено відзнаками на конкурсі у Південній Кореї

Книжки "Видавництва Старого Лева" здобули дві відзнаки на конкурсі ілюстрації Nami Concours у Південній Кореї .

Про це повідомив дизайнер Андрій Лесів, який представляє дизайн-студію "Аґрафка", на своїй сторінці у Facebook.

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Студія отримала нагороди у номінаціях Green Island Award – з виданням "Прощавай, зброє" та а також Purple Island Award – із "Супергероями".

Зазначимо, що у серпні 2018 року поетична книжка Олени Гусейнової "Супергерої" в оформленні творчої майстерні "Аґрафка" здобула New Talent Prize на конкурсі ілюстрації Ananas Illustration Exhibition & Awards, який щороку проводить Міжнародний книжковий ярмарок у Пекіні.



Книга "Супергерої" отримала нагороду Purple Island Award

Організатором конкурсу є компанія Nami Island, заснована Мін Бьонг-До. До складу міжнародного журі цьогоріч увійшли представники академічних кіл, відомі ілюстратори та арт-директори, переможці міжнародних конкурсів ілюстрації з Бельгії, Бразилії, Південної Кореї, ПАР, Японії та США.