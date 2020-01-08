Украинский самолет разбился в Иране: МАУ отрицает ошибку экипажа

Экипаж самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины, который разбился в Тегеране, был опытным, подготовленным к полету и действиям в аварийных ситуациях.

Учитывая тяжесть и продолжительность рейса, на самолете был усиленный экипаж. Об этом сообщил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский во время брифинга.

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Он отметил, что из-за условий в аэропорту Тегерана умелость пилотов усилено проверяли для того, чтобы оценить их действия в аварийных ситуациях.

Имеем данные, что самолет набрал высоту 2400 метров. Ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не рассматриваем. Учитывая их опыт, очень трудно сказать, что там могло что-то быть с экипажем,

– сказал Сосновский.

Среди погибших членов экипажа: пилот Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин, командир Владимир Гапоненко. Все они имели большой опыт полетов.

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Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров было 2 украинцев.

Предварительная причина падения самолета, озвученная иранскими службами, – неисправность двигателя. Однако в МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть другая. Факт ракетной атаки пока не рассматривают.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.



В Иране упал украинский самолет / Инфографика 24 канала