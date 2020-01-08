Український літак розбився в Ірані: МАУ заперечує помилку екіпажу
Екіпаж літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, який розбився в Тегерані, був досвідченим, підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.
Враховуючи важкість та тривалість рейсу, на літаку був посилений екіпаж. Про це повідомив віцепрезидент з льотної роботи МАУ Ігор Сосновський під час брифінгу.
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Він зазначив, що через умови в аеропорту Тегерана умілість пілотів усилено перевіряли для того, аби оцінити їхні дії в аварійних ситуаціях.
Маємо дані, що літак набрав висоту 2400 метрів. Помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не розглядаємо. Враховуючи їхній досвід, дуже важко сказати, що там могло щось бути з екіпажем,
– сказав Сосновський.
Серед загиблих членів екіпажу: пілот Сергій Хоменко, інструктор Олексій Наумкін, командир Володимир Гапоненко. Усі вони мали великий досвід польотів.
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.
- За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед пасажирів було 2 українців.
- Попередня причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. Однак в МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша. Факт ракетної атаки наразі не розглядають.
- Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.