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      Український літак розбився в Ірані: МАУ заперечує помилку екіпажу

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      МАУ заперечує помилку екіпажу перед авіакатастрофою українського літака в Ірані / Фото з відкритих джерел

      Екіпаж літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, який розбився в Тегерані, був досвідченим, підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.

      Враховуючи важкість та тривалість рейсу, на літаку був посилений екіпаж. Про це повідомив віцепрезидент з льотної роботи МАУ Ігор Сосновський під час брифінгу.

      Знайте більше: МАУ призупиняє польоти в Іран: що відомо про розбитий літак

      Він зазначив, що через умови в аеропорту Тегерана умілість пілотів усилено перевіряли для того, аби оцінити їхні дії в аварійних ситуаціях.

      Маємо дані, що літак набрав висоту 2400 метрів. Помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не розглядаємо. Враховуючи їхній досвід, дуже важко сказати, що там могло щось бути з екіпажем,
      – сказав Сосновський.

      Серед загиблих членів екіпажу: пілот Сергій Хоменко, інструктор Олексій Наумкін, командир Володимир Гапоненко. Усі вони мали великий досвід польотів. 

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.
      • За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед пасажирів було 2 українців. 
      • Попередня причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. Однак в МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша. Факт ракетної атаки наразі не розглядають. 
      • Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

      В Ірані розбився український літак
      В Ірані впав український літак / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Іран МАУ Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики
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