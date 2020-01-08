Український літак розбився в Ірані: МАУ заперечує помилку екіпажу

Екіпаж літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, який розбився в Тегерані, був досвідченим, підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.

Враховуючи важкість та тривалість рейсу, на літаку був посилений екіпаж. Про це повідомив віцепрезидент з льотної роботи МАУ Ігор Сосновський під час брифінгу.

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Він зазначив, що через умови в аеропорту Тегерана умілість пілотів усилено перевіряли для того, аби оцінити їхні дії в аварійних ситуаціях.

Маємо дані, що літак набрав висоту 2400 метрів. Помилка екіпажу мінімальна. Ми її просто не розглядаємо. Враховуючи їхній досвід, дуже важко сказати, що там могло щось бути з екіпажем,

– сказав Сосновський.

Серед загиблих членів екіпажу: пілот Сергій Хоменко, інструктор Олексій Наумкін, командир Володимир Гапоненко. Усі вони мали великий досвід польотів.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед пасажирів було 2 українців.

Попередня причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. Однак в МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша. Факт ракетної атаки наразі не розглядають.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.



В Ірані впав український літак / Інфографіка 24 каналу