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Украинскую документалку о пропавших без вести покажут на знаменитом фестивале

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"Граница ожидания"
"Граница ожидания" / internews.ua

Украинский документальный фильм о пропавших без вести "Граница ожидания" попал в шорт-лист Мадридского кинофестиваля в категории "Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке".

Об этом сообщает Internews.

В основе фильма – истории двох женщин. Екатерины Хомяк с Волыни, которая ничего не знает о судьбе своих сыновей – Дмитрия и Владимира и крымчанки Людмилы Щекун, которая ждала мужа из плена.

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"Найти героев для фильма было очень сложно. Многие из них отказывались пережить болезненные воспоминания снова или боялись повредить родным в плену. Мы благодарны двум семьям, которые согласились говорить о проблеме вслух", – рассказал режиссер фильма Станислав Цехмистренко.

Победителей Мадридского международного кинофестиваля будут определять с 21 по 28 июля 2018 года.

Документальный фильм "Граница ожидания":

 

Теги: Новости Украины Обмен пленными Кино
Источник: 24 Канал
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