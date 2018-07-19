Українську документалку про зниклих безвісти покажуть на іменитому фестивалі

Український документальний фільм про зниклих безвісти "Межа очікування" потрапив у шорт-лист Мадридського кінофестивалю у категорії "Найкращий режисер документального фільму іноземною мовою".

Про це повідомляє Internews.

В основі фільму – дві історії жінок. Катерини Хом’як з Волині, яка нічого не знає про долю своїх синів – Дмитра та Володимира та кримчанки Людмили Щекун, яка чекала чоловіка з полону.

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"Знайти героїв для фільму було дуже складно. Багато з них відмовлялись пережити болючі спогади знову або боялись зашкодити рідним в полоні. Ми вдячні двом родинам, які погодились говорити про проблему вголос", – розповів режисер фільму Станіслав Цехмістренко.

Переможців Мадридського міжнародного кінофестивалю визначатимуть з 21 по 28 липня 2018 року.

Документальний фільм "Межа очікування":