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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Я зараз перебуваю на свободі, бо за мене боролись, – колишня полонена

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Глобальна акція підтримки полонених в Україні стартує вже завтра
Глобальна акція підтримки полонених в Україні стартує вже завтра / Фото з соцмереж

Заручники в підвалах на окупованій території часто думають, що Україна забуває про своїх. Ми маємо показати, що кожен полонений важливий для своєї країни, наголошує Марія Варфоломєєва, яка провела у полоні бойовиків на окупованій території 419 днів і вийшла звідти внаслідок обміну.

Про це вона заявила на прес-конференції в "Укрінформі".

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"Треба не припиняти боротьбу й не думати опускати руки! Просто продовжуймо далі показувати значущість долі кожного полоненого", – закликає Варфоломєєва.

У полоні відчуття, що тебе забули – найгірше, ділиться спогадами колишній полонений Єгор Воробйов. Наголошує, що згадувати треба не тільки полонених в Росії, але й бранців на окупованих територіях.

Вони відірвані від світу: знаходяться повністю у безправному становищі, потерпають від рук терористів. Багато хто у полоні досить довгий термін. Наприклад, Глондар і Коріньков там понад три роки. Треба говорити, нагадувати і не забувати про них,
– закцентував Воробйов.

Абсолютно неприпустимою ситуацію навколо полонених вважає і керівник "Української асоціації полонених" Анатолій Поляков. На його думку, зараз критично мало приділяється зусиль, аби звільнити українських бранців.

"Якщо ми залишимо в тому пеклі наших людей, які захищали кожного з нас, щоб ми тут були вільними й у безпеці, то це буде зрада, яка повністю анулює всі наші зусилля", – говорить Поляков.

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Вони закликають діяти й організовують глобальну акцію підтримки полонених, яка відбуватиметься з 7 по 14 липня у містах України.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Обмін полоненими Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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