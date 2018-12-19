Украинца освободили из пиратского плена в Нигерии. Пленили его в октябре в составе экипажа судна Померания Скай.

Сейчас украинец находится в безопасном месте.

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Вместе с ним еще два филиппинца и восемь поляков, об этом сообщает МИД Польши.

Стоит отметить, что на момент захвата судно шло под флагом Либерии, нападение произошло 29 октября в 50 морских милях от побережья Нигерии. Сейчас освобожденные моряки ждут возвращения к своим семьям.

Напомним, в октябре 2018 года освободили украинского моряка Валерия Зубицкого, который более месяца находился в плену пиратов у берегов Нигерии. Его захватили, когда 22 сентября на торговое судно MV Glarus с 19 людьми на борту, среди которых были трое украинцев, в акватории нигерийского залива напали пираты. 12 членов экипажа оказались в плену – один из пленных украинец Валерий Зубицкий.