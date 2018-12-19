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      Українця звільнили з піратського полону у Нігерії

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      З піратського полону у Нігерії звільнили українця
      З піратського полону у Нігерії звільнили українця / Screenshot

      Українця звільнили з піратського полону у Нігерії . Полонили його у жовтні у складі екіпажу судна "Померанія Скай".

      Наразі українець перебуває у безпечному місці.

      Читайте також: На підтримку захоплених моряків понад півтисячі листів у Росію відправили студенти з Харкова

      Разом з ним є ще два філіппінця і вісім поляків, про це повідомляє МЗС Польщі.

      Варто зазначити, що на момент захоплення судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня у 50 морських милях від узбережжя Нігерії. Зараз звільнені моряки чекають на повернення до своїх родин. 

      Нагадаємо, у жовтні 2018 року звільнили українського моряка Валерія Зубицького, який понад місяць перебував у полоні піратів біля берегів Нігерії. Його захопили, коли 22 вересня на торгове судно MV Glarus з 19 людьми на борту, серед яких було троє українців, в акваторії нігерійської затоки напали пірати. 12 членів екіпажу опинились у полоні – один з полонених українець Валерій Зубицький.

      Теги: Водний транспорт Нігерія
      Джерело: 24 Канал
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