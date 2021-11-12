Укрепление власти Си Цзиньпина: в Китае приняли историческую резолюцию
Источник:CNN
Коммунистическая партия Китая – руководящая политическая сила в стране – приняла знаковую резолюцию. Она напрямую касается лидера партии – Си Цзиньпина.
Документ, в частности, свидетельствует, что полномочия главы Китая станут еще больше. И это при том, что еще в 2018 году парламент страны отменил ограничение президентских сроков Цзиньпина.
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Власть лидера Китая Си Цзиньпина станет еще большей
Коммунистическая партия Китая (КПК) приняла резолюцию о "главных достижениях и историческом опыте", собственно, партии, которая является руководящей силой страны.
Государственное информационное агентство "Синьхуа" 11 ноября опубликовало коммюнике по этому решению, которое четко засвидетельствовало: власть лидера Китая Си Цзиньпина вырастет еще больше.
КПК при этом похвалила Си: мол, при его правлении партия "решила много трудных проблем, которые долгое время стояли на повестке дня, но так и не были решены, и достигла многих вещей, которые хотели достичь раньше, но до сих пор не могли".
В итоге партия взяла на себя обязательство:
- "Решительно поддерживать позицию товарища Си Цзиньпина".
- "Поддерживать власть ЦК" (центральный комитет партии).
- И гарантировать "централизованное единое руководство и работу всех членов партии в унисон".
Обратим внимание, что раньше за более чем столетие своего существования КПК выдавала такие резолюции лишь дважды:
- В 1945 году партия закрепила власть "Великого кормчего" Мао Цзэдуна.
- А в 1981 – то же сделала в отношении Дэн Сяопина, первого из так называемых "восьми бессмертных" лидеров КПК.
Как отметили американские журналисты, третья резолюция по Си Цзиньпину – это карт-бланш для этого политика на длительную власть и влияние на будущее. Сам же Си хочет еще больше закрепить свой статус высокого лидера на том же уровне, что его два знаменитых предшественника.
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И это при том, что еще в 2018 году местный парламент отменил ограничение президентских сроков, фактически позволив Си Цзиньпину править пожизненно.