Укреплению гривны и росту экономики способствует наращивание экспортных рынков, – эксперты

Укреплению гривны и росту экономики способствует наращивание экспортных рынков, а вместе с этим и валютных поступлений от предприятий-экспортеров.

Оживление украинской экономики, наблюдавшееся в последние месяцы, дало хороший ресурс для наполнения государственного бюджета, отмечают эксперты.

За первые семь месяцев 2021 года бюджет пополнился более чем на 680 миллиардов гривен и превысил аналогичный показатель 2020 года.

Причиной этого в основном стал рост таможенных и налоговых поступлений, а значительную роль в этом сыграло в условиях благоприятной конъюнктуры увеличение экспорта сырьевых товаров.

Рост сырьевых цен в мире приводит к росту притока валюты от национального экспорта, поскольку сырье составляет в нем наибольшую долю, считает экономический эксперт аналитического центра "Змист" Игорь Петриченко.

От добавил, что в сумме – эффект для Украины положительный, то есть рост притока валюты значительно больше роста оттока.

"Учитывая высокую степень корреляции нашего ВВП в долларовом эквиваленте и средних зарплат в долларах с притоком валюты в страну, такая ситуация будет означать значительный рост и ВВП, и зарплат в долларах уже в этом году", – добавил Петриченко.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак сказала, что для Украины, как экономики с высокой долей сырьевой составляющей в ВВП, такой рост мировых цен – хорошая новость.

"Это приводит к ускоренному росту экономики, увеличению объема валютной выручки при том же физическом объеме экспорта. Следовательно и к укреплению гривны, которое мы наблюдаем", – сказала она.