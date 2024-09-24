Укргазбанк выдал первый в Украине кредит для поддержки ветеранов по программе ЕБРР

UGB (Укргазбанк) выдал первый в Украине кредит в рамках пилотного проекта "Реинтеграция ветеранов и лиц, пострадавших от войны", который реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Цель этого проекта – помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и поощрить предприятия облегчить их адаптацию.

Первым заемщиком стало аграрное предприятие "Агрофирма Дмитровка" из Одесской области, более 20% работников которого являются ветеранами. Компания внедрит дружественную к ветеранам кадровую политику, а также будет всячески способствовать адаптации и инклюзии ветеранов и лиц с инвалидностью, информирует 24 Канал.

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Предприятие направило привлеченные средства на приобретение трактора Claas, использование которого будет способствовать более эффективной и экологической хозяйственной деятельности. По условиям проекта "Агрофирма Дмитровка" может получить грант (кэшбек) до 25% от суммы кредита. В рамках проекта компания также получит техническую помощь на внедрение политики и мероприятий по реинтеграции и поддержке ветеранов.

Помочь ветеранам вернуться к гражданской жизни – это один из наших приоритетов. Благодаря совместному проекту UGB с ЕБРР наши клиенты-ветераны, которые имеют свой бизнес, и предприятия, в которых работают или обслуживаются ветераны, могут получить финансирование для развития своей деятельности и грантовую поддержку. Работа, которая приносит удовольствие, развитие собственного дела – это то, что способствует реинтеграции ветеранов,

– отметил Родион Морозов, и.о. председателя правления Укргазбанка.



Укргазбанк сотрудничает с ЕБРР / Фото UGB

Проект "Реинтеграция ветеранов и лиц, пострадавших от войны" реализуется в рамках "Программы конкурентоспособности и инклюзивности МСП в странах Восточного партнерства" и предусматривает предоставление кредитов и дополнительных грантов заемщикам, которые трудоустраивают или обслуживают ветеранов, а также тем заемщикам, владельцами или руководителями которых являются ветераны или близкие родственники ветеранов/погибших защитников. Размер гранта для таких предприятий составляет до 30% от суммы кредита.

В апреле 2024 года UGB поддержал важную инициативу НБУ и ЕБРР, подписав Хартию по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов. Для поддержки и адаптации украинских ветеранов войны банк работает над внедрением ветеранской политики, обеспечением доступности и инклюзивности, поддержкой клиентов, которые нанимают и обслуживают ветеранов и тому подобное.

Проект реализуется при финансировании Европейского Союза.

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