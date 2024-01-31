"Укргазвидобування" должно признать поставщика китайских труб ненадежным, – эксперт

Акционерное общество "Укргазвидобування" должно признать компанию Vorex, которая поставляет стальные трубы из Китая, ненадежным поставщиком, что вмешивается в операционную деятельность государственной компании.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук. По его мнению, "Укргазвидобування" получает от Vorex больше вреда, чем выгоды.

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Vorex пытается избежать обязательств перед украинскими госкомпаниями

Чуть больше года прошло с момента возвращения Vorex на тендеры УГВ. За это время портфель заказов этой прокладки увеличился более чем на 100 миллионов долларов США. Каждый второй проводимый аукцион УГВ выигрывает Vorex. Казалось бы, поставщик, который получает такие контракты, должен удовлетворять любые прихоти клиента. Однако на самом деле все наоборот,

– отмечает он.

По его словам, "Укргазвидобування" получает от Vorex больше вреда, чем выгоды.

"Посредник набирает контрактов, вводя в заблуждение о своих возможностях поставлять продукцию вовремя, а потом срывает поставки. Конечно, УГВ пытается штрафовать Vorex согласно условиям контракта, взыскать какие-то средства с его банковской гарантии. Но и в таком случае эта "прокладка" умудрилась через суд заблокировать любые выплаты", – добавляет эксперт.

Экономист напомнил, что Vorex не впервые пытается через суд избежать обязательств перед украинскими государственными компаниями:

Подобный судебный иск Vorex уже подавала в сентябре 2023 года против другой государственной компании – "Оператора газотранспортной системы Украины". Тогда государство не смогло защитить свои интересы... Правительство и "Укргазвидобування" на этот раз должны более решительно отстаивать свои интересы, иначе вопрос возникнет уже к их руководителям.

Эксперт акцентировал на том, что посредник постоянно вмешивается в операционную деятельность УГВ.

"25 января Vorex подал жалобу в Антимонопольный комитет на "Укргазвидобування", заблокировав 4 тендера на закупку труб для добычи газа. Мотив – сроки поставки в 90 дней очень сжатые, трубы из Китая придут только через 180 дней. Но трубы нужны УГВ здесь и сейчас!.. Такие трубы производят как в Европе, так и в Украине. Но Vorex пытается диктовать государственной стратегической компании свои условия", – отметил он.

Американская фирма посредник Vorex, по данным СМИ, поставляет в Украину продукцию китайских производителей Tianjin Pipe Corporation, Hengyang Valin Steel Tube Co и Baoshan Iron & Steel Co. Эти компании присутствуют на российском рынке, а в Украине работают не напрямую, а через фирму-посредника.

Благодаря американской прописке Vorex имеет возможность помогать китайским производителям обходить импортную пошлину в размере 52%. В то же время на аналогичную продукцию в странах Евросоюза и США действует пошлина в размере до 99%.