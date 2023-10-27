Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что "этот эксперимент" ударит по малому и среднему бизнесу и не может быть обоснован ничем, "кроме алчности менеджмента".

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К сожалению, это уже становится трендом, когда менеджмент госмонополий теряет чувство меры, и из-за увеличения тарифов пытается манипуляциями накачать вверенные им монополии деньгами украинских потребителей, чтобы были основания выплаты им миллионных зарплат, а также база для различных злоупотреблений.

– пишет Кулик.

Эксперт приводит примеры с расчетов новых тарифов, которые обнародовало "Укрэнерго" и указывает на статьи расходов, явно завышенных. А две услуги по указанным в расходной части вообще в Украине никто не предоставляет.

Что не так с тарифами: мнение эксперта

Тариф на передачу электроэнергии:

– увеличение расходов на "зеленую" генерацию с 25 до 33 миллиардов гривен необоснованно, поскольку разница цен на электроэнергию с "зеленым" тарифом значительно сократилась. Так что 18 миллиардов гривен вполне достаточно;

– увеличение "технологических затрат" до 13,1 миллиарда гривен необоснованно: реальная потребность в 2022 – 2023 годах составила не более 10 – 12 миллиардов гривен.

Тариф на диспетчеризацию электроэнергии:

– увеличение расходов на "закупку дополнительных услуг" на 54% – до 24,5 миллиарда гривен. Но в очень сложном 2023 году компании хватило 15 миллиардов гривен;

– "Укрэнерго" закладывает такие составляющие, как закупка "услуг по регулированию напряжения и реактивной мощности" и "услуги обеспечения восстановления функционирования ОЭС Украины после системных аварий" – проблема в том, что в Украине нет сертифицированных поставщиков этих услуг.

Создается впечатление, что "Укрэнерго" пытается максимально раздуть расходную часть тарифов на передачу и диспетчеризацию без должных причин. Люди из системы говорят, что единственная причина – непомерные аппетиты менеджмента, который нашими деньгами хочет скрыть свою неэффективность.

– отмечает Кулик.

Тарифы на свет уже поднимали

Последний раз тарифы на диспетчеризацию и передачу электрической энергии повышались в декабре 2022 года. Тогда НКРЭКУ утвердило повышение тарифов "Укрэнерго" в три этапа в течение первого полугодия 2023 года. В итоге тариф на диспетчеризацию вырос на 54%, а тариф на передачу электроэнергии – на 40%.