Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що "цей експеримент" вдарить по малому й середньому бізнесу і не може бути обґрунтований нічим, "окрім жадібності менеджменту".

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На жаль, це вже стає трендом, коли менеджмент держмонополій втрачає почуття міри, і через збільшення тарифів намагається маніпуляціями накачати довірені ним монополії грошима українських споживачів, щоб були підстави виплати їм мільйонних зарплат, а також база для різноманітних зловживань,

– пише Кулик.

Експерт наводить приклади з розрахунків нових тарифів, які оприлюднило "Укренерго" та вказує на статті витрат, які явно є завищеними. А дві послуги з зазначених у витратній частині взагалі в Україні ніхто не надає.

Що не так з тарифами: думка експерта

Тариф на передачу електроенергії:

– збільшення витрат на "зелену" генерацію з 25 до 33 мільярдів гривень необґрунтоване, оскільки різниця цін на електроенергію із "зеленим" тарифом значно скоротилася. Тож 18 мільярдів гривень цілком достатньо;

– збільшення "технологічних витрат" до 13,1 мільярда гривень необґрунтоване: реальна потреба у 2022 – 2023 роках склала не більше 10 – 12 мільярдів гривень.

Тариф на диспетчеризацію електроенергії:

– збільшення витрат на "закупівлю додаткових послуг" на 54% – до 24,5 мільярда гривень. Але у дуже складному 2023 році компанії вистачило 15 мільярдів гривень;

– "Укренерго" закладає такі складові, як закупівля "послуг з регулювання напруги та реактивної потужності" та "послуги забезпечення відновлення функціонування ОЕС України після системних аварій" – проблема в тому, що в Україні немає сертифікованих постачальників цих послуг.

Складається враження, що "Укренерго" намагається максимально роздути видаткову частину тарифів на передачу та диспетчеризацію без належних на те причин. Люди з системи кажуть, що єдина причина – непомірні апетити менеджменту, який нашими грошима хоче приховати свою неефективність,

– зазначає Кулик.

Тарифи на світло вже піднімали

Востаннє тарифи на диспетчеризацію та передачу електричної енергії підвищувалися у грудні 2022 року. Тоді НКРЕКП затвердила підвищення тарифів "Укренерго" у три етапи протягом першого півріччя 2023 року. У підсумку, тариф на диспетчеризацію зріс на 54%, а тариф на передачу електроенергії – на 40%.