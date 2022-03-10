"Укрэнерго" не нуждается в "помощи" Беларуси в восстановлении электроснабжения в ЧАЭС

Россия и Белоруссия пытаются обострить ситуацию в Украине. Они сообщают, что могут подключить электроэнергию к Чернобыльской АЭС со стороны Беларуси.

Российские оккупанты не прекращают обстрелы в Чернобыле. Об этом 10 марта сообщили в Энергоатоме.

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"Все сообщения российских и белорусских СМИ о подключении Чернобыльской АЭС со стороны Беларуси – это провокация, направленная на обострение ситуации", – заявили в "Укрэнерго".

Могут возобновить электропитание

Бригады системного оператора могут безотлагательно отремонтировать все линии, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС. Однако в Энергоатоме подчеркнули, что оккупанты должны прекратить обстрелы.

Ситуация на ЧАЭС

В Чернобыле были повреждены линии питания ЧАЭС. Пока ситуация остается опасной, поскольку подключили резервные генераторы. Это чревато для окружающей среды из-за проблем хранения ядерных отходов. Кроме этого, оккупанты держат в заложниках работников станции.

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