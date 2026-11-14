В Укрэнерго объявили графики отключений света на 15 ноября

Графики отключения света будут действовать и 15 ноября / Pixabay
В части областей Украины 15 ноября в течение всех суток будут применять плановые обесточивания. Причина – последствия вражеских атак на энергосистему.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
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Как будут выключать свет 15 ноября?
В субботу, 15 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:
- для промышленности – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 2 очередей).
В компании отметили, что аварийные и ремонтные бригады круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.
Точное расписание отключений по конкретным адресам потребителям советуют проверять на официальных ресурсах местных операторов систем распределения.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал чиновников из-за проблем с электроснабжением в регионах. В частности, в Белой Церкви и Броварах люди оставались без света несколько суток, хотя в отчетах ответственных служб ситуацию описывали иначе.
Глава государства подчеркнул, что за бездействие коммунальных служб и компаний должна быть скорая реакция.
Президент поручил Министерству энергетики, Минцифры и Министерству развития общин подготовить дополнительные инструменты сотрудничества с городами и общинами, чтобы ускорить восстановление поврежденных объектов.
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