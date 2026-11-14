В Укренерго оголосили графіки відключень світла на 15 листопада

Про це повідомили в Укренерго.

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Як вимикатимуть світло 15 листопада?

У суботу, 15 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 2 черг).

У компанії зауважили, що аварійні та ремонтні бригади цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Точний розклад вимкнень за конкретними адресами споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував урядовців через проблеми з електропостачанням у регіонах. Зокрема, у Білій Церкві та Броварах люди залишалися без світла по кілька діб, хоча у звітах відповідальних служб ситуацію описували інакше.

Глава держави наголосив, що за бездіяльність комунальних служб і компаній має бути швидка реакція.

Президент доручив Міністерству енергетики, Мінцифри та Міністерству розвитку громад підготувати додаткові інструменти співпраці з містами та громадами, щоб прискорити відновлення пошкоджених об'єктів.