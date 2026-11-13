Зеленський розкритикував урядовців через ситуацію зі світлом у Білій Церкві та Броварах

Володимир Зеленський 13 листопада провів селекторну нараду щодо енергопостачання в містах України. Президент назвав неприпустимою ситуацію в Білій Церкві та Броварах, де мешканці були без світла по кілька діб.

Глава держави у своєму телеграм-каналі розповів про жорстку розмову з посадовцями через викривлення реальної ситуації на місцях. За його словами, звіти посадовців містили геть іншу інформацію, тоді як нагальні труднощі людей слід оперативно вирішувати, а не приховувати. Adv популярні відео Доповнюємо новину...

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