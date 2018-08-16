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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Укрнафта"опубликовала тендер на покупку мобильной буровой установки

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"Укрнафта" планирует закупить мобильную буровую установку
"Укрнафта" планирует закупить мобильную буровую установку / delo.ua

13 августа ПАО "Укрнафта" опубликовала на сайте Prozorro тендер на закупку одной буровой установки на ожидаемую сумму в 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальный промышленный портал со ссылкой на ExPro Consulting.

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Отмечается, что "Укрнафта" не будет рассматривать продукцию китайского производства. Буровая вышка должна быть изготовлена ​​в 2017 - 2018 годах. Обратиться за разъяснениями относительно тендера, можно до 23 августа, а конечный срок представления тендерных предложений 3 сентября. Минимальный шаг аукциона 250 тысяч гривен, сам аукцион будет запланирован после 23 августа. Срок поставки буровой вышки от 10 сентября – 31 декабря 2018 года.

Мобильная буровая грузоподъемностью 125 тонн должна включать: передвижную платформу, дизельный привод, лебедку, вышку, повышенную основу, приемный мост.

Мобильная буровая должна быть оборудована механическим ротором, вертлюгом грузоподъемностью 125 тонн, гидроприводных ключом пневмоспайдером, механическим двухплашковым превентором, двумя дизельными электростанциями, штропой грузоподъемностью не менее 150 тонн, и длиной 1800 миллиметров, ведущими трубами квадратного сечения, буровым рукавом, двумя распределительными щитами и панелью освещения.

Теги: Новости Украины Укрнафта ProZorro
Источник: 24 Канал
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