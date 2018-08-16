"Укрнафта" опублікувала тендер на купівлю мобільної бурової установки

13 серпня ПАТ "Укрнафта" опублікувала на сайті Prozorro тендер на закупівлю однієї бурової установки на очікувану суму в 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на ExPro Consulting.

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Зазначається, що "Укрнафта" не буде розглядати продукцію китайського виробництва. Бурова вежа має бути виготовлена у 2017 – 2018 роках. Звернутися за роз’ясненнями що до тендера, можна до 23 серпня, а кінцевий строк подання тендерних пропозицій 3 вересня. Мінімальний крок аукціону 250 тисяч гривень, сам аукціон буде запланований після 23 серпня. Термін поставки бурової вежі від 10 вересня – 31 грудня 2018 року.

Мобільна бурова вантажопідйомністю 125 тонн має включати: пересувну платформу, дизельний привід, лебідку, вишку, підвищену основу, прийомний міст.

Мобільна бурова повинна бути обладнана механічним ротором, вертлюгом вантажопідйомністю 125 тонн, гідропривідним ключем пневмоспайдером, механічним двухплашковим превентором, двома дизельними електростанціями, штропою вантажопідйомністю не менше 150 тонн, та довжиною 1800 міліметрів, провідними трубами квадратного перетину, буровим рукавом, двома розподільними щитами та панеллю освітлення.